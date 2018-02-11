دراجة نارية تعترض موكب رئيس وزراء كندا

أوتاوا(صدى):

اعترضت دراجة نارية ، السبت، موكب رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، متسببة في حادث سير ،خلال زيارة جاستن للولايات المتحدة الأمريكية .

وبحسب ” نيويورك تايمز ” ،إن دورية قسم حماية كبار الشخصيات بكاليفورنيا كانت ترافق موكب ترودو بعد مغادرته للمؤسسة والمعهد الرئاسي لرونالد ريجان.

وتفصيلا، على بعد 4 أميال من مكتبة رونالد ريجان الرئاسية توقفت إحدى الدراجات النارية للشرطة لإغلاق الطريق من أجل الموكب قبل أن يحاول سائق سيارة مدنية الالتفاف يسارا ليتحرك من حول الموكب.

وتحركت دراجة الشرطة مصطدمة بالسيارة التي قذفت الشرطي على دراجة نارية أخرى للشرطة تابعة للموكب، ولم تتوقف السيارة التي كان يركبها ترودو.

ومازالت الواقعة قيد التحقيق بما في ذلك ما إذا كان الشرطى استخدم الأضواء وصفارات الإنذار اللازمة.