زيدان يستقر على تشكيل مباراة باريس سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إنه استقر على تشكيل الـ11 لاعبا الذين سيخوضون المباراة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسى الأربعاء، فى ذهاب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا.

وأوضح زيدان أنه بعد الفوز الكبير على ريال سوسيداد 5-2: “لدى بوضوح تشكيلة الـ 11 لاعباً الذين سيكونون ضد فريق باريس سان جيرمان، مع BBC سنرى”.

وأضاف: “يجب أن نفكر فى ما فعلناه اليوم، ومن ثم الراحة بشكل جيد، وبداية من غداً سنبدأ بالتحضير لحفل الأربعاء، نحن نعلم أن يوم الأربعاء هناك مرحلة خروج المغلوب وعلينا أن نصحح الأمور، لكننى سأبقى مع الأمور الإيجابية، فقد سجلنا 5 أهداف أمام سوسيداد”.