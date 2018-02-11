تصوير جوي يكشف ضيق الطريق المؤدي لجبل صماد بجازان

تركي السالم(صدى):

كشف تصوير جوي عن خطورة وضيق الطريق المؤدي إلى جبال صماد بمحافظة العيدابي في منطقة جازان، والذي يربط سكان الجبل بالعالم الخارجي، ويهدد حياة كل من يرتاده لعدم صلاحيته للاستخدام رغم اعتماد مشروع لسفلتته مع المصدات عام 1436 بميزانية تبلغ 32 مليون ريال.

وبيّن الفيديو ضيق الطريق وعدم وجود حواجز على جانبيه ما يرفع احتمالية تهاوي السيارات من عليه، إضافة إلى صعوبة السير لعدم سفلتته، وغياب أعمدة الإنارة ما يجعل مهمة السير عليه ليلاً مجازفة وشبه مستحيلة.