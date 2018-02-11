تدشين أول محطة تحلية مياه لقرى مركز الخليفة بمحافظة القنفذة

نايف السالم(صدى):

دشن معالي محافظ القنفذة فضــا بن بيــن البقمي أمس مشروع محطة تحلية أوقاف يحيى محمد الراجحي، بمركز الحليفة، والقرى التابعة له، والذي تشرف عليه جمعية البر الخيرية بالقنفذة.

واوضح المحافظ أن المشروع، يأتي كبداية، وستتبعها مشاريع تنموية أخرى بمشيئة الله تعالى، مؤكداً أن الحكومة الرشيدة لا تألو جهداً في دعم وتقديم التسهيلات لأي مشروع يحقق الخير والتنمية في ربوع المملكة”، مقدما الشكر لأوقاف الشيخ يحيى الراجحي على مساهمتهم بهذا المشروع .

من جانبه بين المتحدث الإعلامي بالجمعية فيصل الرفيدي أن محطة التحلية تعد من المشاريع التنموية التي تهتم الجمعية بتنفيذها في القرى التي تعاني من حاجة شديدة في المياه؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع أكثر من 500 منزل، بعدد يزيد عن 4500 مستفيد “.

يُذكر أن مشروع محطة التحلية الذي دُشن قد بدأ العمل فيه قبل ما يقارب العام، ويتكون المشروع من بئر يحتوي على عداد كهربائي ينقل الماء عبر تمديدات أرضية إلى الخزان الموجود في منطقة مرتفعة، الذي بدوره ينقل الماء إلى مبنى محطة التحلية مروراً بتسع محابس هواء أوتوماتيكية.

ويحتوي مبنى المحطة على خزان ماء غير محلى، وخزانيْ ماء محلى، وأربع منصات تعبئة للأفراد، وبرادة ماء سعة ألف لتر، إضافة لغرفة خاصة لمكينة المحطة، وغرف أخرى للخزانات؛ وقد روعي في مبنى المحطة تهيئته بمظلات “هنقر”، وأرضيات بلاطية “انتر لوك”، وإضاءات علوية “ليد”، وسياج يحيط بالمبنى كاملاً، إضافة لبوابتي الدخول والخروج تسهيلاً لخدمة المستفيدين.