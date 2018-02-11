صحيفة “ريببلكا ” الأندونيسية: المملكة تسخر كل جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام

سعيد العجل(صدى):

أشادت صحيفة ريببلكا الأندونيسية بجهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

ونشرت الصحيفة أن المملكة تعهدت منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ومن بعده أبناؤه الملوك إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ بتوفير أقصى درجات الراحة، وأرقى الخدمات من خلال تسخير إمكاناتها المادية والبشرية والتقنية لتطوير الحرمين الشريفين وتوسعتهما تذليلا للصعاب التي قد تواجه الحجاج.

وأضافت الصحيفة أن الجهود التي تبذلها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام فإنها تؤكد دائما بأنها تتشرف بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقيام بهذا الدور باعتباره واجباً إسلامياً تعتز به على الدوام، لأن الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة مبنية على قناعتها بأهمية دورها الإسلامي لخدمة حجاج بيت الله والحرمين الشريفين، وأنها لاتريد من هذا العمل الإسلامي الخالص لوجه الله الكريم إلا مرضاته جل وعلا.

وأوضحت: “شددت الحكومة السعودية في أكثر من مناسبة على أنها لن تقبل أي محاولة لتسييس الحج، أو مجرد التفكير بتدويل إدارة الحج والعمرة، وأن ذلك تعدٍ سافر على سيادتها لا تقبله بأي حالٍ من الأحوال، خاصة وأن جميع دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية تشيد بالجهود الضخمة والعظيمة التي بذلتها وتبذلها حكومة المملكة لخدمة الحجاج”.