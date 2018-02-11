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أسعار الذهب اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم الأحد
عادل الحربي(صدى):

وصلت أسعار الذهب اليوم الأحد ، في ” عيار 24 ” مبلغ 158.78 ريال ، فيما سجل الذهب عيار 22 مبلغ 145.55 ، ليحصد الذهب من عيار 21  مبلغ 138.94 ريال ، بينما يسجل الذهب عيار 18 119.09 ريال .

وتأتي أسعار الذهب بالريال والدولار واليورو كما يلي :

سعر الذهب عيار 24 158.78 $42.34 €34.54اسعار الذهب عيار 22 145.55 $38.81 €31.66سعر الذهب عيار 21 138.94 $37.05 €30.22سعر الذهب عيار 18 119.09 $31.75 €25.90اسعار الذهب عيار 14 92.62       $24.70    €20.15اسعار الذهب عيار 12 79.39       $21.17          €17.27سعر أوقية الذهب 4.938        $1.317          €1.074سعر الجنيه الذهب 1.111      $296.37         €241.78سعر كيلو الذهب 158.782 $42.338 €34.539

 


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