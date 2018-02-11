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التشيلي فرنانديز يسقط صدارة السومة من قائمة هدافي الدوري

التشيلي فرنانديز يسقط صدارة السومة من قائمة هدافي الدوري
نواف السالم(صدى):

نجح لاعب الفيحاء التشيلي روني فرنانديز ، في إسقاط صدارة مهاجم الأهلي السوري عمر السومة ، ضمن قائمة هدافي دوري المحترفين .

وسجل ” فرنانديز ” هدف التعادل الإيجابي أمام الاتفاق في اللحظات الأخيرة من نهاية المباراة التي أقيمت اليوم في ختام الجولة الـ21 من الدوري ، ليرفع رصيد أهدافه إلى 11 هدفًا متفوقًا على السومة بفارق هدف واحد ، حيث يحقق الأخير 10 أهداف في رصيده .

وحول أهداف التشيلي الإحدى عشر ، فقد سجل اللاعب ثلاثة أهداف في شباك القادسية ، وهدفين أمام الهلال ، وهدف في شباك كل من الاتحاد والنصر والفتح والشباب والفيحاء .

 


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