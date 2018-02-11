وظائف شاغرة للنساء بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت النيابة العامة مجموعة من الوظائف النسائية الشاغرة على كادر الأعضاء بمرتبة ملازم تحقيق ، بشرط أن أن تكون سعودية الجنسية وأن تكون ذات سيرة حسنة وسلوك جيد ، ومتمتعة بالأهلية اللازمة وحاصلة على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها أو أن تكون حاصلة على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها وفي حالة المعادلة أن تنجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض .

وأضافت النيابة ، أن الشروط تتضمن أيضًا أن تكون المتقدمة للوظيفة حاصلة على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد ولائقةً صحياً للخدمة وألا تكون قد حكم عليها بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف والأمانة أو صدر في حقها قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليها اعتبارها وأن تجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين .

ولفتت النيابة العامة ، إلى أنه على الراغبات في التقدم للوظائف المعلنة وتستوفي كافة شروطها أن تدخل على الرابط التالي للتقديم من هنا ، وذلك خلال الفترة التي تتراوح بين 25 جماد الاولى1439هـ وحتى 15جماد الآخرة من نفس العام الهجري الجاري .

وتطبق النيابة ، معايير دقيقة للوصول إلى الأكفاء من المتقدمات للعمل عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم ثم إجراء مقابلة شخصية بعد ذلك ، كما أنه على المتقدمة مراعاة الآلية التالية : التسجيل باستمارة التقديم على النيابة العامة الالكتروني ، وللاستفسار الاتصال على الأرقام 0118400890 – فاكس 0118400282 .