أطعمة لا تناسب من لديه متلازمة القولون العصبي

متابعات(صدى):

تسبب متلازمة القولون العصبي مجموعة من الأعراض المزعجة وخاصة التقلب بين الإسهال والإمساك، وآلام البطن.

ويعتمد العلاج الأساسي للقولون العصبي على تعديلات نمط الحياة، وخاصة التغيرات الغذائية. لذا، عليك التدقيق عند اختيار الوجبات في المطاعم أو إعداد الأكل في البيت.

وتتضمن هذه القائمة التي لا تناسب من لديه متلازمة القولون العصبي: التفاح، والملفوف الكرنب، والبروكلي، وكل الأطعمة المضاف إليها تحلية اصطناعية، والمشروبات الغازية، والعدس، والكمثرى، والجبن، والحمّص، والبطيخ، والبيتزا، والمقالي بكل أنواعها، والزبدة.

ويمكنك تجربة بعض الأطعمة من القائمة السابقة مثل البطيخ للتأكد من أنها لا تناسبك.

ويمكنك تناول قائمة جيدة من الفواكه، مثل: الموز، والتوت، والفراولة الفريز، والعنب، والشمّام، والكيوي، والبرتقال.

وتتضمن قائمة البدائل المناسبة للقولون العصبي: الجزر، والباذنجان، والسبانخ، والبطاطا الحلوة، واللبن الزبادي.

وتحث التوصيات الغذائية على الاعتماد على زيت الزيتون، لأنه من الزيوت التي تهدئ أعراض متلازمة القولون العصبي.

وعند التوجه إلى مطعم عليك توجيه بعض الأسئلة، مثل: هل تعتمد الشوربة على الكريمة أو الزبدة، فإذا كانت كذلك لا تختار هذه الأنواع من الشوربة. واسأل عن الأطعمة الخالية من لاكتوز الحليب، وبصيغة أخرى لا تناسبك صلصات المعكرونة التي تعتمد على الكريمة أو الحليب.

وعند اختيار البرغر تجنّب البصل أو أية صلصات تتشكك في مكوناتها، أو تحتوي على عدد كبير من المكونات. وبشكل عام تناسبك المشاوي أكثر من غيرها خاصة الأسماك واللحوم البيضاء قليلة الدهون، مع سلطات مضاف إليها زيت الزيتون، وليس صلصات معقدة التركيب.