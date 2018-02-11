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  3. تصريح مدرب الشباب كارينيو يشعل الجدل

تصريح مدرب الشباب كارينيو يشعل الجدل




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 1 ساعة

النصراويين يطلعون للتصريح مبررات لانه يضرهم
اولا تبرير لخروج سامي وان الفريق سيء وليس بسببه
ثانيا انهم حققوا البطولة معه لانه مميز وليس بسبب التحكيم ( الدفع الرباعي)

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 38 دقيقة

الشباب غير مرغوب فيه

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