تصريح مدرب الشباب كارينيو يشعل الجدل

السبت 10
فبراير
النصراويين يطلعون للتصريح مبررات لانه يضرهم
اولا تبرير لخروج سامي وان الفريق سيء وليس بسببه
ثانيا انهم حققوا البطولة معه لانه مميز وليس بسبب التحكيم ( الدفع الرباعي)
الشباب غير مرغوب فيه
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tawaq[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 1 ساعة
النصراويين يطلعون للتصريح مبررات لانه يضرهم
اولا تبرير لخروج سامي وان الفريق سيء وليس بسببه
ثانيا انهم حققوا البطولة معه لانه مميز وليس بسبب التحكيم ( الدفع الرباعي)
عبدالله[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 38 دقيقة
الشباب غير مرغوب فيه