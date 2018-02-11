بالفيديو.. الغانم: نقف بالمرصاد لكل من يقلل من دور المملكة تجاه الحجاج

نايف السالم(صدى):

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وقوف الكويت والعديد من الدول العربية في المحافل الدولية بالمرصاد تجاه من يحاول أن يقلل من دور المملكة تجاه ضيوف الحرمين، لافتًا إلى أنه من واجب الدول العربية والإسلامية التصدي لهذه الادعاءات.

وأشاد الغانم في تصريح صحفي بالدور السعودي لخدمة ضيوف الرحمن، ومؤكدًا على أنه من نعم الله أن يكون الحرمين في السعودية.

كما شدد على ضرورة التصدي لكل من يحاول التقليل من دور المملكة العربية السعودية تجاه حجاج بيت الله الحرام.