مدرب برشلونة يؤكد على أهمية مباراة فريقه أمام خيتافي

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، على أهمية مباراة فريقه أمام خيتافي، غدا الأحد، في الجولة الـ23 من الليجا.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي: ” مواجهة خيتافي السابقة، كانت المباراة الأولى التي نتأخر فيها بالنتيجة، وكان علينا أن نقوم بردة فعل قوية، لكنها أتت ضعيفة بعض الشيء (2-1 للبارسا) ” .

وتابع: ” هي مباراة مهمة للمنافس، لكوننا لعبنا يوم الخميس.. خيتافي لا يجعل منافسه في راحة، ويضغط بشكل مستمر، سيكون من المهم إذا ساندنا الجمهور غدا ” .

ومن المقرر أن يفتقد فالفيردي غدا لكل من صامويل أومتيتي بسبب العقوبة والبلجيكي توماس فيرمايلين للإصابة، في حين أجرى جيرارد بيكيه تدريبات خاصة على هامش المران بسبب آلام في الركبة اليمنى.