مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

تبدأ مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري المحترفين ، يوم الخميس المقبل الموافق 15 فبراير ، بمواجهة التعاون أمام القادسية والنصر ضد الباطن .

وتواصل الجولة لقاءاتها يوم الجمعة الموافق 16 فبراير بـ3 مباريات ، بين الرائد والاتفاق ، والفيحاء أمام الفتح ، والشباب في مواجهة الهلال .

وتختتم الجولة مبارياتها بمواجهتين يوم السبت الموافق 17 فبراير الجاري ، بين الفيصلي وأحد والاتحاد أمام الفتح .