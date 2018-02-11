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مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من دوري المحترفين

مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من دوري المحترفين
نواف السالم(صدى):

تبدأ مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري المحترفين ، يوم الخميس المقبل الموافق 15 فبراير ، بمواجهة التعاون أمام القادسية والنصر ضد الباطن .

وتواصل الجولة لقاءاتها يوم الجمعة الموافق 16 فبراير بـ3 مباريات ، بين الرائد والاتفاق ، والفيحاء أمام الفتح ، والشباب في مواجهة الهلال .

وتختتم الجولة مبارياتها بمواجهتين يوم السبت الموافق 17 فبراير الجاري ، بين الفيصلي وأحد والاتحاد أمام الفتح .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 2 ساعتين

الجمعة الفيحاء امام الاهلي
الفتح لا يمكن يلعب مباراتين متتاليتين

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