مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من دوري المحترفين
تبدأ مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري المحترفين ، يوم الخميس المقبل الموافق 15 فبراير ، بمواجهة التعاون أمام القادسية والنصر ضد الباطن .
وتواصل الجولة لقاءاتها يوم الجمعة الموافق 16 فبراير بـ3 مباريات ، بين الرائد والاتفاق ، والفيحاء أمام الفتح ، والشباب في مواجهة الهلال .
وتختتم الجولة مبارياتها بمواجهتين يوم السبت الموافق 17 فبراير الجاري ، بين الفيصلي وأحد والاتحاد أمام الفتح .
tawaq[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 2 ساعتين
الجمعة الفيحاء امام الاهلي
الفتح لا يمكن يلعب مباراتين متتاليتين