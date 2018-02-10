مانشستر يعزز صدارته بالفوز على ليستر

ماجد محمد(صدى):

نجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على نظيره ليستر سيتي بخماسية مقابل هدف واحد فقط ليعزز بها صدارته في جدول الترتيب ، خلال لقاء اليوم السبت ، ضمن مواجهات الجولة الـ 27 ، من مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

وسجل الثنائي رحيم سترلينغ وسيرجيو أغويرو أهداف الفوز لمانشستر في الدقائق الـ3 من بداية الشوط الأول ، والـ48 والـ53 والـ77 والـ90 من عمر الشوط الثاني .

ولصالح ليستر سيتي ، سجل هدف الفريق الوحيد اللاعب جيمي فاردي في الدقيقة الـ24 من الشوط الأول في المباراة .