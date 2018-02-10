شاهد.. العثور على طفل تاه ليلاً في صحراء لينة

عادل الحربي(صدى):

نجح مساء اليوم السبت، مواطنين بالعثور علي طفل فقدته عائلته في نزهة برية في صحراء لينة، وذلك بسبب عدم التنسيق بين سيارتين تقلا عائلة من إحدى قرى رفحاء بفقدان طفل في العاشرة من عمره وذلك بعد أن غادرا موقع تنزههما والواقع غرب بلدة لينة بـ 30 كلم .

وأوضحت العائلة أنها لم تنتبه لفقدان الطفل ألا بعد السؤال عنه لتأتي الإجابة الصادمة بأنهم تركوه بالمكان قبل مغيب الشمس ليهرع الجميع للمكان للبحث عنه فيما لم يجدوه بالموقع .

وبعد اتصالات مكثفة استعانة العائلة بالمزيد من الأشخاص عبر مكالمة استنجاد ما جعل العديد من القاطنين بالقرب يهرعون للمكان ويشاركون بالبحث عنه، تم العثور عليه من جموع الباحثين بعد ساعتين من البحث المضني وهو في طريقه إلى أنوار إحدى محطات الوقود على الطريق العام .