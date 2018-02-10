شاهد.. العثور على طفل تاه ليلاً في صحراء لينة
نجح مساء اليوم السبت، مواطنين بالعثور علي طفل فقدته عائلته في نزهة برية في صحراء لينة، وذلك بسبب عدم التنسيق بين سيارتين تقلا عائلة من إحدى قرى رفحاء بفقدان طفل في العاشرة من عمره وذلك بعد أن غادرا موقع تنزههما والواقع غرب بلدة لينة بـ 30 كلم .
وأوضحت العائلة أنها لم تنتبه لفقدان الطفل ألا بعد السؤال عنه لتأتي الإجابة الصادمة بأنهم تركوه بالمكان قبل مغيب الشمس ليهرع الجميع للمكان للبحث عنه فيما لم يجدوه بالموقع .
وبعد اتصالات مكثفة استعانة العائلة بالمزيد من الأشخاص عبر مكالمة استنجاد ما جعل العديد من القاطنين بالقرب يهرعون للمكان ويشاركون بالبحث عنه، تم العثور عليه من جموع الباحثين بعد ساعتين من البحث المضني وهو في طريقه إلى أنوار إحدى محطات الوقود على الطريق العام .
الروقي[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 3 ساعات
يحمد ربه سليم …
البر تضيع فيه والا تمشي فيه بالليل يجونك الجن زي السلام عليكم
بعضهم حق طقطقه يبى يطقطق عليك وبعضهم خسيس ماعنده تفاهم طرد على طوول
((دغريري))[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمدلله على سلامته
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42609 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على سلامتك يابطل ,, عرفت تتصرف ,,
,, كفو ,, ذيب من ظهر ذيب ,,
خالد المدخلي[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد للله كلير مشا الله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8143 ] نشر منذ 2 ساعتين
== الحمدلله على سلامته ==
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26714 ] نشر منذ 1 ساعة
الناس تخلف وتنسى🤔
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1351 ] نشر منذ 52 دقيقة
مدري الام والاب وش دورهم المفروض قبل مايحركون يتاكدون وين عيالهم
حبيبي من.وجه احسه مفجوع
الحمدلله على سلامته ❤️