وزير الإسكان: مشاريع الوزارة ستوفر 40 ألف وظيفة مباشرة

نايف السالم(صدى):

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن مشاريع الوزارة ستوفر 40 ألف وظيفة مباشرة، و65 ألف وظيفة غير مباشرة، مع نمو الناتج المحلي للإسكان إلى 22 مليار ريال.

وأضاف الحقيل أن الوزارة تعمل على خفض الدفعة الأولى من التمويل لشراء المسكن الأول إلى 5% عبر الرهن الميسر، لافتًا إلى أنه تم رصد 44 مليار ريال لبناء 200 ألف وحدة سكنية خلال عامين بمختلف المناطق.

وتوقع الحقيل أن يرتفع عدد الوحدات السكنية إلى 300 ألف وحدة بحلول 2030، كاشفا ارتفاع الرهن العقاري بنسبة 29%، في ظل وجود 4 آلاف قرض مدعوم.