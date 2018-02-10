طارق الزاحم يحصد جائزة أفضل طبيب عيون في 2017

حسين العلي(صدى):

تلقى الدكتور طارق بن عبد العزيز الزاحم التهاني بمناسبة حصوله على جائزة أفضل طبيب مقيم في تخصص طب وجراحة العيون لعام 2017 م التابع لجامعة الملك سعود و الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وقام بتكريمه كلا من: الدكتور عبد العزيز الراجحي، المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك التخصصي للعيون، الدكتور طارق عبد العزيز الزاحم، طبيب مقيم في زمالة طب وجراحة العيون، والأستاذ الدكتور عادل السحيباني، رئيس قسم العيون في كلية الطب في جامعة الملك سعود.

يذكر أن الدكتور طارق الزاحم، حصل على جائزة الطالب المثالي على مستوى كلية الطب و جامعة الملك سعود عام 2014 م، و تخرج بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى عام 2015، ثم التحق ببرنامج طب و جراحة العيون.