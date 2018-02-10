بالصور.. 200 متبرع بالدم في جناح الملك عبدالعزيز الطبية بالجنادرية

نايف السالم(صدى):

استقبل مركز التبرع بالدم في جناح مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالجنادرية، أكثر من 200 متبرع خلال اليومين الماضين .

ويقدم الجناح عدداً من البرامج التثقيفية عن الخدمات الطبية للشؤون الصحية، ومنها ركن التوعية بمخاطر الدراجات النارية الذي يقدم معلومات دقيقة لإبراز الحوادث والإصابات بسبب حوادث الدراجات النارية وكيفية التعامل معها.

ويشمل الجناح برنامج ” صحتي أفضل ” الذي يهدف إلى التعريف بهشاشة العظام وقياس مستوى الكتل الدهنية وأثر التدخين، بالإضافة إلى الكشف عن طريق جهاز متطور لقياس مستوى الدهون وتوزيعها في الجسم، ويوضح مستوى السمنة.

ويقوم أطباء متخصصين بناء على النتائج بتقييم الحالة وتقديم النصائح والتعليمات لتغيير نمط الحياة، ويتيح الجناح للزوار الاطلاع على بوابة خدمات المرضى الإلكتروني الذي يسعى إلى الارتقاء بالخدمات لمراجعيها، وتمكينهم من فتح ملفات طبية جديدة والاطلاع على نتائج التحاليل المخبرية والوصفات الدوائية.