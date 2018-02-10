  • السبت 10

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الرئيس اليمني يشيد بدور المملكة في قيادة عاصفة الحزم التي تصدت لإيران

الرئيس اليمني يشيد بدور المملكة في قيادة عاصفة الحزم التي تصدت لإيران

الرئيس اليمني يشيد بدور المملكة في قيادة عاصفة الحزم التي تصدت لإيران
فهمي محمد(صدى):

أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، بالدور البارز لعاصفة الحزم بقيادة المملكة في إفشال المخططات الإيرانية التي هدفت إلى جعل اليمن منطلقًا للعناصر الحوثية الإيرانية ، كوسيلة لتهديد أمن المنطقة والعالم .

ووجه ” هادي ” ، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على تلبية نداء الأحوة والجوار للشعب اليمني والوقوف معه بكافة الطرق والوسائل .

وأكد الرئيس اليمني في خطابه اليوم السبت ، بمناسبة ثورة 11 فبراير على دور المملكة والقيادة الرشيدة في دعم اليمن العربي ، قائلًا ” دعوتنا للملك سلمان واتخاذ قراره العروبي والإسلامي الشجاع بنصرة اليمن بعاصفة الحزم والأمل ، والشكر موصول لكافة دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن على أدوارهم وتضحياتهم البطولية التي لن ينساها الشعب اليمني بأجياله المتعاقبة ” .

وأوضح أن ما حدث في عدن من اشتباكات مع الحوثيين في الفترة الأخيرة ، هي بمثابة جرس إنذار أمام الشعب اليمني ودول التحالف ، لإيقاظهم وتنبيههم لمن يحاولون تحريف مسار معركة الخليج واليمن ضد المشروع الإيراني .


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *