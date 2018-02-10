الرئيس اليمني يشيد بدور المملكة في قيادة عاصفة الحزم التي تصدت لإيران

فهمي محمد(صدى):

أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، بالدور البارز لعاصفة الحزم بقيادة المملكة في إفشال المخططات الإيرانية التي هدفت إلى جعل اليمن منطلقًا للعناصر الحوثية الإيرانية ، كوسيلة لتهديد أمن المنطقة والعالم .

ووجه ” هادي ” ، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على تلبية نداء الأحوة والجوار للشعب اليمني والوقوف معه بكافة الطرق والوسائل .

وأكد الرئيس اليمني في خطابه اليوم السبت ، بمناسبة ثورة 11 فبراير على دور المملكة والقيادة الرشيدة في دعم اليمن العربي ، قائلًا ” دعوتنا للملك سلمان واتخاذ قراره العروبي والإسلامي الشجاع بنصرة اليمن بعاصفة الحزم والأمل ، والشكر موصول لكافة دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن على أدوارهم وتضحياتهم البطولية التي لن ينساها الشعب اليمني بأجياله المتعاقبة ” .

وأوضح أن ما حدث في عدن من اشتباكات مع الحوثيين في الفترة الأخيرة ، هي بمثابة جرس إنذار أمام الشعب اليمني ودول التحالف ، لإيقاظهم وتنبيههم لمن يحاولون تحريف مسار معركة الخليج واليمن ضد المشروع الإيراني .