إصابة ” 6 ” في حادث تصادم شمال كبري النويبع

نايف السالم(صدى):

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم شمال كبري نويبع باتجاه المدينة المنورة. وفي التفاصيل التي تحصلت عليها فقد تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة مساء اليوم السبت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق المدينة.

وأكد المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بمحافظة جدة عبد الله احمد ابوزيد أن 3 فرق إسعافية قد هرعت إلى موقع الحادث وبمتابعة القائد الميداني محمد الشريف، ليجدوا 6 مصابين تتفاوت الإصابات بين الخطيرة والمتوسطة.

وبعد تقديم العناية الطبية اللازمة بالموقع للمصابين، تم نقل 4 إصابات الى مستشفى رابغ العام واصابتين تم علاجها في الموقع.

وتتمنى الإدارة العامة للهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة الشفاء العاجل للمصابين، و تنصح الجميع بالالتزام بتعليمات المرور وربط حزام الأمان لجميع من في المركبة.