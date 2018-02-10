بالأسماء.. تعليم المجمعة يعتمد حركة توجيه الدفعة الثانية من المعلمات

نايف السالم(صدى):

أعلن مساعد مدير تعليم المجمعة للشؤون المدرسية فهد بن حسن العولة، عن اعتماده حركة توجيه الدفعة الثانية من المعلمات للعام الدراسي ١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ.

وقال مدير شؤون المعلمين بالإدارة محمد بن عبدالله المشاري إن على جميع المعلمات الموجهات في الحركة مباشرة العمل في مدارسهن الموجهات لها يوم غدٍ الأحد ٢٥ / ٥ / ١٤٣٩هـ، وإحضار الكشف الطبي وتسليمه لقسم شؤون المعلمين بنات بالإدارة النسائية.

والمعلمات هن:

هناء صالح أحمد الغامدي إلى المتوسطة الأولى بمشذوبة، سمية عبدالله فهد المساعد إلى الثانوية الأولى بمشذوبة، فوزية هلال عايض المطيري إلى الثانوية الأولى بمشذوبة، فهدة عبدالله مطر البلوشي إلى المتوسطة الأولى بمشذوبة، نادية غرمان رافع الشهري إلى الثانوية الأولى بمشذوبة، موضي أحمد محمد حبيش إلى الثانوية الأولى بأم سديرة.