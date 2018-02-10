5 فئات تستقبلها أولى بطولات الرياضات اللاسلكية بالمملكة

نواف السالم(صدى):

يستعد ميدان ” بنبان ” الواقع شمال الرياض لاستقبال المتنافسين في أولى بطولات المملكة للرياضات اللاسلكية، حيث سيغلق التسجيل غداً ، على أن تنطلق المنافسات الثلاثاء المقبل بجوائز تصل إلى 600 ألف ريال.

وحدد الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية اشتراطات للراغبين في المشاركة من ممارسي رياضات التحكم في فئات طائرات الجت وطائرات الوقود المروحية (3D ) والدراق ريس (الكهربائية) والدراق ريس (الوقود) والكراولر، مخصصاً البطولة الأولى للممارسين المحليين من مواطني المملكة، على أن يتقدموا بتعبئة استمارة التسجيل مرفقاً بها الهوية الوطنية وقبل حلول آخر موعد للقبول غداً ، ويتحمل المتسابق كامل مسؤوليات المشاركة وسلامة الأدوات والمعدات، على أن يحصل على الاعتماد من الاتحاد بعد رفع الطلب.

واشتملت اشتراطات وقوانين طائرات النفاثة ” الجت ” على كون المتسابق سعودي الجنسية وأداءه لجولتين لتقييمه من قبل الحكام ، ولايسمح لأي متسابق إدخال أكثر من نموذج طائرة واحدة، ولا يسمح لطائرة الدخول للمنافسة بأكثر من طيار بحيث يكون لكل طائرة مشاركة طيار واحد تختص به، كما لا يسمح بتغيير نوع الطائرة بعد بدء البطولة، ويسمح لكل طيار بمساعد واحد ويمنع على المساعد لمس جهاز التحكم عن بعد حين يتم إعلان الطيار حالة الإقلاع، ويسمح لكل متسابق بثمان دقائق طيران في كل جولة، وفي حالة وجود حالة طقس غير مستقرة تجتمع اللجنة المنظمة بالمنافسين للتصويت على المواصلة أو التأجيل، ويسمح للطائرات النفاثة ” الجت ” استخدام ” الجايرو ” .