برعاية الأمير طلال بن عبدالعزيز تحتفل الجامعة العربية المفتوحة بخريجيها

ساميه السريع(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة ورئيس برنامج الخليج العربي (أجفند) يوم الاثنين 12 فبراير 2018، حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة (11) من طلاب وطالبات الجامعة العربية المفتوحة لعام 2016 – 2017 ، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي عند الساعة 8 مساءً .

وبين الدكتور علي بن محمد الشهراني المدير المكلف للجامعة – السعودية ، إن هذه المناسبة تأتي تتويجاً لجهود الطلاب والطالبات خلال الأعوام الدراسية الماضية ، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم في حياتهم ، وخاصة الحياة الأكاديمية والتعليمية والبحثية .

مؤكداً على أن رعاية صاحب السمو الملكي الامير طلال بن عبدالعزيز لحفل تخريج طلاب الجامعة ما هو الا امتداد لدعمه المتواصل واهتمامه الكبير بنشر رسالة التعليم لجميع فئات المجتمع دون استثناء وايجاد حلول لمشاكلهم مثل البطالة والرسوم المالية في سبيل الحصول على التعليم العالي.

مشدداً على مضي الجامعة في التطوير وتقديم أعلى جودة أكاديمية ممكنة على أن يبقى التفرد والإبتكار هو السمه المحيطة للجامعة استكمالاً لفكرتها الرائدة على مؤسسها منذ حوالي 15 عاماً ، لتصبح بذلك أعرق الجامعات في نوع التعليم المدمج على مستوى الشرق الأوسط موفرة أرقى التقنيات الحديثة لتسهيل وصول المعلومة للطالب بالإضافة إلى الشراكة النوعية مع الجامعة المفتوحة في بريطانيا حيث أن الجامعة لها الحق في تدريس مناهجها والإستفادة من مصادرها التعليمية والإستشارية.

وفي الختام مباركاُ للخريجين تخرجهم ولأولياء أمورهم الذين عملوا بشكل متكامل حتى هذا اليوم ، وما أنجزوه في جامعتهم التي سخرت لهم كل ما لديها من إمكانات ، لكي يصبحوا مؤهلين للمرحلة القادمة متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.