بالصور.. وزير التعليم يدشن الموقع الإلكتروني لجناح الوزارة بالجنادرية

نايف السالم(صدى):

دشن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى مساء اليوم السبت، الموقع الالكتروني لجناح الوزارة بالجنادرية، وذلك في مقر الجناح المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنارية 32 ” .

وتجول الدكتور العيسى في جناح الوزارة الذي يحتوي على العديد من الأقسام والأركان التى تضم ركن البرامج التفاعلية والمسرح المفتوح والطفولة وركن الفتيات والابداع والمهارات الريادية والأنشطة الذهنية والحركية، مستمعاً إلى شرح موجز عن أبرز الفعاليات التي يشارك في تنفيذها أكثر من 32 إدارة تعليمية في قطاعي البنين والبنات، بمشاركة 980 طالباً وطالبة، ويشرف على تنظيمهم 320 مشرفًا ومعلمًا.

وأطلع معالي وزير التعليم خلال الجولة على المواقع التي وفرتها الوزارة لزوار الجناح وما تضطلع به لخدمة أبناء الوطن، مع عرض أبرز مناشطها ومشروعاتها التنموية الحديثة.

وفي نهاية حفل التدشين شاهد معالي وزير التعليم أوبريت بعنوان ” رؤيتنا ” قدمه مجموعة من الطلاب والطالبات.