بالفيديو.. شاب فقد قدميه بسبب التهور في القيادة

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا لشاب فقد ساقيه بسبب السرعة أثناء قيادة السيارة، وهو يوجه نصائح للشباب بعدم التهور في القيادة، وتجنب استخدام الجوال أثناء القيادة، والالتزام بمعايير السلامة المرورية.

وأظهر المقطع الشاب بأرجل صناعية يجلس على كرسيه المتحرك، ويتحدث مع بعض الشباب متسائلاً: هل من الممكن أن يعطيني أحدكم ساقيه؟.. وجاءت الإجابات كلها بالنفي؛ فالصحة لا تقدر بثمن.

وقال مندهشاً: إذاً لما تسرعون بالسيارة؟ وتستخدمون الجوال؟ ولم تتعظوا من أمثالي!

وأضاف : كنت أسير بسرعة 180 كم/س، وبنشرت السيارة، فاصطدمت بالجسر؛ ما أدى إلى بتر أرجلي، كما دخلت في غيبوبة لمدة شهر كامل.