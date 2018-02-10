الإطاحة بالمتورطين في سرقة إحدى البقالات في الجوف

سهو الهشال(صدى):

ألقت الجهات الأمنية القبض على المتورطين بسلب مبالغ ماليه من إحدى البقالات الموجودة بمحطة وقود على الطريق الدولي تحت تهديد السلاح.

قال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، أنه إشارة لمقطع الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام شخصين بسلب مبالغ ماليه من احدى البقالات الموجودة بمحطة وقود على الطريق الدولي تحت تهديد السلاح.

أوضح المتحدث، أنه بفضل الله ، تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة القريات من القبض على مواطنين بالعقد الثاني من العمر لثبوت ضلوعهم بالحادثة وايقافهما واشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.