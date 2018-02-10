بالصور.. وفاة 4 أشخاص إثر حادث تصادم مركبتين بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

تلقت غرفة عمليات الهلال الاحمر بمحافظة الطائف اليوم السبت، بلاغ يقتضي بوجود حادث تصادم وقع بين مركبتين وذلك في قياء جنوب الطائف.

وقال شادي بن عابد الثبيتي المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر في الطائف إن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه عدد أربع فرق إسعافية وفرقة تدخل سريع وفرقة نقل غير اسعافي من مركز قياء بقيادة القائد الميداني خالد معيض الحارثي .

وأضاف :عند وصول اول فرقة بواقع استجابة أربع دقائق واعطاء صورة أولية لوحظ ان احدى المركبات مشتعلة بالنار وبداخلها شخصين تفحمت اجسادهم اثر الحريق المندلع بالمركبة فيما كان هناك حالة وفاة بالمركبة الاخرى وحالة خطيرة نقلت عن طريق الفرقة الاسعافية للمستشفى وعند وصولها انتقلت الى رحمة الله .