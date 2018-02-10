أمير عسير: أمر خادم الحرمين يعالج نقص المياه ويحد من الهجرة للمدن

محمد بن طحيطح (صدى):

ثمن أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة عسير الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ويقضي بتخصيص ١٧٥ مليون ريال سنويا لشراء المياه المحلاة من محطات متنقلة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة ، وبدء المهام ومراحل العمل الأولى في منطقتي عسير وجازان .

وأكد الأمير فيصل بن خالد في تصريح صحفي ، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قريبان من المواطنين ويعملان على كل مايحقق للمواطن السعودي راحته ورفاهيته ويلبي احتياجاته في كل المجالات ، لافتا إلى أن الأمر الملكي سيعالج الكثير من نقص المياه في بعض محافظات ومراكز منطقة عسير ، وبما يحقق العديد من الأهداف المنشودة ، كما سيحد من هجرة الأسر نحو المدن والمحافظات ، سائلا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعم الأمن والاستقرار ، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على كل مايقدمه للشعب السعودي من مهام وأعمال ومشروعات تنموية ذات قيمة وأثر تعم المكان والإنسان، وأن يمتعه وولي عهده الأمين بالصحة والعافية وطول العمر .