9 فرق من الدفاع المدني للسيطرة على حريق قرية الهتافره بالباحة

محمد بن شقيه(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة من السيطرة على حريق في قرية الهتافره التابعة لمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة

وأوضح المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد، جمعان بن دايس الغامدي، أنه تم تلقي بلاغ يفيدي وقوع حريق في قرية الهتافره ظهر اليوم السبت التابعة لمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة، وعلى الفور تم تحريك فرقتي اطفاء وإسعاف من إدارة بني حسن للموقع؛ وعند الوصول وجد الحادث عباره عن حريق في مجموعه من الأعشاب والحشائش والأشجار وفي مدرجات زراعيه، ونظرا لسرعة الرياح ووجود الأعشاب اليابسة.

وأضاف الغامدي، أنه تم دعم الموقف بسبع وحدات اطفاء من كل من : الباحه ، المندق ، القرى ، حيث تم اخماد الحريق دون حدوث اي اصابات وفي مساحه تقدر بـحوالي 100*300 متر تقريبا.

وتابع المتحدث، أنه من خلال المعاينة والتحقيقات الأولية يحتمل أن يكون سبب الحريق ناتج عن التماس كهربائي في الدينمو المركب على البئر وسلم الحادث للمالك بعد قناعته بعرضية الحادث، مضيًا أن الدفاع المدني يهيب بجميع الإخوة المواطنين إلى متابعة وصيانة التمديدات الكهربائية والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.