بالصور.. انتهاء حفل كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل

محمد السعران و بدر الحارثي(صدى):

نظم اتحاد الفروسية اليوم السبت، السباق الدولي الكبير للقدرة على كأس خادم الحرمين الشريفين بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم على ميادين قرية البدائع الدولية بمشاركة مايقارب 136 فارساً من السعودية والكويت واليمن ومصر والأردن وتبلغ مسافته 110 كم مقسمة على أربع مراحل تأهيلي 40كم بمشاركة 23 فارساً، وتأهيلي 80 كم بمشاركة 25 فارساً، والسباق الرسمي بمشاركة 88 فارساً.

ويعد سباق كأس خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ثاني أغلى وأقوى سباقات القدرة في المملكة بعد كأس المؤسس – رحمه الله-

وتقدّر جائزته بـنصف مليون ريال ومن المتوقع أن يشهد السباق سرعات عالية وتنافساً قوياً لمشاركة أبرز وأقوى جياد القدرة في المملكة وربما تنحصر المنافسة بين فريق المملكة وفريق الخليل وفريق ريف الدمام وفرسان الطائف وفرسان مكة وفريق القصيم.