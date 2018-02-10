بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يؤكد استهداف الطائرة الإيرانية

القدس(صدى):

أكد الجيش الإسرائيلي ما أعلنه عن إسقاط طائرة استطلاع إيرانية صباح اليوم السبت، خلال محاولتها دخول الأجواء الشمالية لإسرائيل، وهو ما نفته إيران واعتبرته ” مجرد أكاذيب ” .

وبث الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لاستهداف الطائرة الإيرانية التي حاولت دخول الأجواء الإسرائيلية، ومشاهد لاستهداف مطار ” تي فور ” العسكري السوري، والذي قالت إسرائيل إنه يضم مركز قيادة وسيطرة على الطائرة الإيرانية المسيرة التي أسقطتها.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في وقت سابق، صحة التقارير التي تتحدث عن طائرة إيرانية بلا طيار تحلق فوق إسرائيل، وضلوع إيران في هجوم على مقاتلة إسرائيلية وإسقاطها، واصفاً المزاعم بـ ” السخيفة جداً ” على حد تعبيره.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم إسقاط طائرة استطلاع إيرانية الصنع، كانت تسيرها فوق الحدود الشمالية لإسرائيل، وقصف عدد من الأهداف السورية والإيرانية داخل الأراضي السورية.