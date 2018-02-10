شرطة الدمام تعثر على الشقيقات الـ 4 المختفيات في ظروف غامضة
نجحت قوات الشرطة بمدينة الدمام ، في العثور على الشقيقات المختفيات منزل ذويهن ، في ظروف غامضة منذ نهاية ربيع الأول الماضي ، مساء اليوم السبت .
ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد بذلت قوات الشرطة أقصى جهودها للعثور على الفتيات ، وفي النهاية تم إيجادهن بأحد الأماكن بتستر من مقيم عربي ، بعد كمين محكم كان سببًا في إلقاء القبض على جميع الأطراف وتحويل الفتيات إلى دار رعاية بالمنطقة .
وكانت 4 شقيقات قد اختفين بشكل مفاجئ ، تتراوح أعمارهن بين16 إلى 28 عامًا من المنزل ، منذ فجر يوم 30 من ربيع الأول الماضي ، واستمرت قوات الشرطة بالمنطقة الشرقية وتحديدًا في الدمام ، بتكثيف البحث عنهن طوال الفترة الماضية .
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2137 ] نشر منذ 55 دقيقة
كيف ولية ولماذا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42576 ] نشر منذ 47 دقيقة
افاا ياذا العلم ,,
,, اربع خوات سواء .!!؟؟
Anwar Ali[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 24 دقيقة
أعود بالله
الله يصبر أهلهم على مصيبتهم
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2803 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ياربي سترك وعفوك …. الله المستعان