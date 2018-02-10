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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

شرطة الدمام تعثر على الشقيقات الـ 4 المختفيات في ظروف غامضة

شرطة الدمام تعثر على الشقيقات الـ 4 المختفيات في ظروف غامضة
عادل الحربي(صدى):

نجحت قوات الشرطة بمدينة الدمام ، في العثور على الشقيقات المختفيات منزل ذويهن ، في ظروف غامضة منذ نهاية ربيع الأول الماضي ، مساء اليوم السبت .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد بذلت قوات الشرطة أقصى جهودها للعثور على الفتيات ، وفي النهاية تم إيجادهن بأحد الأماكن بتستر من مقيم عربي ، بعد كمين محكم كان سببًا في إلقاء القبض على جميع الأطراف وتحويل الفتيات إلى دار رعاية بالمنطقة .

وكانت 4 شقيقات قد اختفين بشكل مفاجئ ، تتراوح أعمارهن بين16 إلى 28 عامًا من المنزل ، منذ فجر يوم 30 من ربيع الأول الماضي ، واستمرت قوات الشرطة بالمنطقة الشرقية وتحديدًا في الدمام ، بتكثيف البحث عنهن طوال الفترة الماضية .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 42576 ] نشر منذ 47 دقيقة

افاا ياذا العلم ,,

,, اربع خوات سواء .!!؟؟

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 24 دقيقة

أعود بالله

الله يصبر أهلهم على مصيبتهم

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