شرطة الدمام تعثر على الشقيقات الـ 4 المختفيات في ظروف غامضة

عادل الحربي(صدى):

نجحت قوات الشرطة بمدينة الدمام ، في العثور على الشقيقات المختفيات منزل ذويهن ، في ظروف غامضة منذ نهاية ربيع الأول الماضي ، مساء اليوم السبت .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد بذلت قوات الشرطة أقصى جهودها للعثور على الفتيات ، وفي النهاية تم إيجادهن بأحد الأماكن بتستر من مقيم عربي ، بعد كمين محكم كان سببًا في إلقاء القبض على جميع الأطراف وتحويل الفتيات إلى دار رعاية بالمنطقة .

وكانت 4 شقيقات قد اختفين بشكل مفاجئ ، تتراوح أعمارهن بين16 إلى 28 عامًا من المنزل ، منذ فجر يوم 30 من ربيع الأول الماضي ، واستمرت قوات الشرطة بالمنطقة الشرقية وتحديدًا في الدمام ، بتكثيف البحث عنهن طوال الفترة الماضية .