” فوكس ” تطلق ملتقي بعنوان ” إعمال العقل ” بجامعة الملك عبدالعزيز

حنان سنيد المطيري(صدى):

” ولأن مشاركة المنفعة عظيمة ” ، اطلقت وحدة الإبتكار الاجتماعي التابعة لعمادة شؤون الطلاب لأنشطة الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز ، فوكس المختص بلجان النشر الميداني الطلابي ، التابع لملتقى انفعهم الثاني شعاره هذا العام ” إعمال العقل ” ، وذلك خلال الأيام الماضية ، من يوم الأحد الموافق : ١٤٣٩/٥/١١ هـ إلى يوم الخميس الموافق : ١٤٣٩/٥/٢٢ هـ.

احتوى فوكس على ثلاث لجان وهي ، لجنة مكافحة الهدر ، لجنة دمج العلوم بالحياة ، لجنة التحديات ، والتي تهدف إلى صناعة الوعي الإنساني عن أنواع العلوم ، وقد شاركت فيه كل الكليات.

وقد بلغت أعداد المستفيدين من فوكس اكثر من 776 و ساعات عمل المشاركين 2025 وعدد الأعضاء المشتركين 112 ، وسيتم قريباً الإعلان عن الفائزين كأفضل فريق ، أفضل قائدة ، أفضل عضوة ، أفضل خطة عمل ، أفضل خطة مبتكرة ، وأفضل إعلان.