الإنذار المبكر: رياح نشطة وأمطار رعدية على أجزاء من المملكة

نايف السالم(صدى):

حذر مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة ، حيث تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها في جدة ورابغ والليث والطرق السريعة من المنطقة .

وأشار النظام الآلي إلى أن الرياح النشطة المثيرة للأتربة تصحبها أمطار رعدية على المناطق المفتوحة والسواحل والطرق السريعة في المدينة المنورة ، وحائل .

وأوضح الإنذار المبكر ، أن هذه الرياح السطحية تحد من مستوى الرؤية الأفقية خاصةً خلال النهار ، حيث تبلغ سرعتها أكثر من 55 كم لكل ساعة ، بالإضافة إلى رؤية أقل من 1 كم يومي الإثنين والثلاثاء خاصةً خلال النهار ، مع وجود فرصة تكون سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية من هذه المناطق ، مساء يوم الثلاثاء ، ويلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة .

وأضاف النظام الآلي للإنذار المبكر ، أن الأتربة المثارة والأمطار الرعدية تصلان إلى المناطق المفتوحة والسريعة من الجوف وتبوك ، مما يؤدي إلى الحد من مستوى الرؤية الأفقية على هذه المناطق خلال النهار بسرعة تصل إلى 45 كم لكل ساعة ورؤية أقل من 2 كم ، مع فرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة يوم الثلاثاء .