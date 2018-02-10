” الدخيل ” يدشن حملة ” 1000 شتلة ” بالتعاون مع عدد من الجهات

سعيد العجل(صدى):

دشن وكيل الأمين لشؤون الخدمات الدكتور مهند الدخيل، اليوم، بمتنزه الفيصلية بالتعاون مع لجنة التنمية والاهلية والمجلس البلدي ورابطة عرعر الخضراء وعدد من الفرق التطوعية وبمشاركة من أهالي الحي ، حملة زراعة 1000 ألف شتلة وتم زراعة 250 شتلة ضمن المرحلة الاولى.

وأوضح الدخيل، أن الحملة ستعقبها حملات جديدة لتوعية المجتمع بأهمية الزراعة.

كما أبان أنه تم تخصيص 250 شتلة لزراعتها في مدينة عرعر ، ضمن المرحلة الأولى لأعمال التشجير.

مضيفاً أن حملة التشجير تسعى إلى تنمية مستدامة للغابات والمراعي، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، وتعزيز واستدامة إدارة الموارد الطبيعية، والاستخدام الأمثل لمياه الري.

ولفت إلى أن هناك مجموعة من المعايير والضوابط ستراعى في المناطق المستهدفة بعمليات التشجير، منها اختيار مواقع التشجير بشكل صحيح، ووجود العوامل المساعدة لنجاح عمليات التشجير، المتمثلة في مناسبة التربة للتشجير، ، وتوفّر الحماية من الرعي والتعديات، والمواقع المجاورة لمصادر المياه المعالجة

أيضًا أكد المتحدث الرسمي لأمانة الشمالية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدي نرحب بجميع الاقتراحات والمبادرات التطوعية، أضاف هدفنا رفع نسبة التطوع في مدينة الحدود الشمالية وفقاً لروية المملكة 2030.