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التشكيل النهائي للاتفاق والفيحاء في لقاء اليوم

التشكيل النهائي للاتفاق والفيحاء في لقاء اليوم
نواف السالم(صدى):

انتهت إدارة فريقي الاتفاق والفيحاء من تحديد التشكيل النهائي للفريق ، من المشاركين في القائمة الأساسية والاحتياطية ، خلال مواجهة اليوم ضمن مباريات ختام الجولة الـ21 من بطولة دوري المحترفين .

وينضم من اللاعبين الأساسيين في الاتفاق ، حارس المرمى رايس مبولحي ، وكل من محمد مرزوق الكويكبي ، وعلي هزازي ، وأحمد إبراهيم خلف ، وعمر السنين ، وأحمد الشيخ ، بالإضافة إلى ليبان عبدي وحسين السيد وفخر الدين بن يوسف سعد آل خيري وحامد الغامدي .

ومن قائمة البدلاء ، يشارك حارس المرمى أحمد الكسار واللاعبين أسامة الخلف وحسن الحبيب وأسامة السليم ويوسف السالم وطلال مجرشي وإبراهيم محنشي وسعد السلولي ومحمد الصيعري .

ويشارك ضمن القائمة الأساسية للفيحاء ، حارس المرمى عبدالرحمن دغريري ، ومن اللاعبين سامي الخيبري وعبدالله المطيري وحسن جعفري وعبدالله كنو وإيميليو إيزاغوير وروني فرنناديز ، بالإضافة إلى عبدالله السالم ونواف الصبحي وألكساندروس تزيوليس ، ودانيلو أسبريلا .

ومن القائمة الاحتياطية ، يشارك حارس المرمى مسلم آل فريج ، واللاعبين ضيف الله القرني وعبدالإله الفهد وأحمد عماد الدين وعبدالعزيز مجرشي ، بالإضافة إلى أحمد الزين وجوناثان قوميز وفهد الجهني وأحمد بامسعود .


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