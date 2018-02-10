بالصور.. شباب الأهلي يحافظون على صدارة الدوري

طلال الغامدي(صدى):

حافظ فريق الأهلي لكرة القدم لدرجة الشباب على صدارته في جدول الترتيب العام في بطولة الدوري الممتاز لأندية الدرجة الممتازة؛ بعد أن رفع رصيده النقطي إلي 29 نقطة؛ أثر تخطية ضيفة الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي دري بينهم علي ملعب مركز الأمير عبد الله الفيصل في مقر نادي الأهلي.

وجاء ذلك في إطار لقاءات الجولة الثانية عشر من البطولة، سجلت أهداف الأهلي عن طريق كلا علي الشيخي وفارس الخريمي وعلي مكي.

وشهد اللقاء حضور ومتابعة كلا من: عضو مجلس الإدارة والمشرف العام علي قطاع الناشئين والشباب والأولمبي الأستاذ محمد الحارثي ومساعد المشرف العام محمد عسيري.