” عموري ” جاهز لمواجهة الهلال الآسيوية

نواف السالم(صدى):

أكد مطر عبيد الظاهري المدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي أن بعثة نادي العين الإماراتي ستغادر إلى الرياض الإثنين المقبل، لمواجهة نادي الهلال ، في أولى مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وقال الصهباني :“ ستتوجه البعثة من المطار مباشرة إلى مقر إقامتها في الرياض، قبل أن يغادر الفريق ليؤدي تدريبه الأساسي، والمقرر على إستاد جامعة الملك سعود في نفس توقيت المباراة، كما تم تحديد موعد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة ”.

وتابع المسؤول في نادي العين :“ المؤكد أن مهمتي العين والهلال في مستهل مشوارهما بمرحلة المجموعات ضمن بطولة دوري أبطال آسيا لن تكون سهلة، ونتمنى أن يقدم الفريقان الأداء المرتقب في القمة الآسيوية، كونها تجمع بين متصدري الدوريين السعودي والإماراتي، والمؤكد أننا نتطلع إلى الخروج من الرياض بالنتيجة الإيجابية على حساب صاحب الأرض ”.

وأضاف الصهباني :“ خبرة العين الآسيوية ورغبة لاعبي الفريق وإمكانياتهم الكبيرة تعزز من قوت.. جميع اللاعبين في أتم الجاهزية للجولة الأولى من مرحلة المجموعات، إذ تشهد المواجهة عودة قائد الفريق عمر عبدالرحمن الأمر الذي يمثل الإضافة المرجوة للفريق على الأرض والجميع يترقبون تلك المواجهة الجماهيرية القوية ”.