مرور جازان ينفي القبض على أحد منسوبيه

تركي السالم(صدى):

أكدت مصادر إعلامية، على أن إدارة مرور منطقة جازان نفت الأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وًعدد من الصحف والمواقع الإلكترونية حول القبض على أحد منسوبي مرور منطقة جازان والتحقيق معه ، نتيجة تسببه في حادث مروري مع دراجة نارية وهروبه من موقع الحادث .

وقال المتحدث الرسمي بمرور منطقة جازان الرائد فواز بن يحيى الشريف إن الدورية تابعة لإحدى الإدارات الأمنية، مؤكدًا الى أن التحقيقات ما تزال جارية في الحادثة وفي حالة الانتهاء من نتائج التحقيق سيتم -بمشيئة الله – إصدار بيان متكامل يوضح ملابسات الحادث.

وطالبت إدارة مرور منطقة جازان جميع وسائل الاعلام الى التريث وعدم الاستعجال في نقل ونشر الأخبار قبل العودة إلى مصدرها.