ميلان يكتسح سبال في الدوري الإيطالي

نواف السالم(صدى):

استعاد ميلان انتصاراته في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما اكتسح مضيفه سبال برباعية نظيفة اليوم السبت على ملعب ” باولو ماتزا ” ، في الجولة الـ24 من المسابقة.

وتمكن المهاجم باتريك كوتروني من إحراز ثنائية في الدقيقة 2 والدقيقة 65، قبل أن يضيف اللاعب لوكاس بيليا الهدف الثالث في الدقيقة 73.

واختتم اللاعب فابيو بوريني رباعية الميلان في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع ” الروسونيري ” رصيده إلي 38 نقطة في المركز السابع مؤقتاً، فيما تجمد رصيد سبال عند 17 نقطة محتلاً المركز الـ18 مؤقتاً لحين انتهاء جميع مواجهات الجولة.