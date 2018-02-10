بالفيديو.. الهلال يتدرب على ملعبه الجديد لأول مرة

نواف السالم(صدى):

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم السبت، أول مران له على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ويأتي ذلك تنفيذًا للعقد الموقع بين نادي الهلال وإدارة الجامعة، والذي يتيح للنادي استغلال الملعب لمدة ثلاث سنوات.

ومن المقرر أن يخوض فريق الهلال أول مباراة رسمية له على ملعب الجامعة، يوم الثلاثاء المقبل، عندما يستضيف فريق العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.