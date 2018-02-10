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النيابة العامة تحقق في واقعة سرقة الذهب بجازان

النيابة العامة تحقق في واقعة سرقة الذهب بجازان
تركي السالم(صدى):

حققت النيابة العامة بمنطقة جازان، مؤخرًا، في قضية سرقة ” ذهب ” من أحد المحلات بالمجمع الجديد في محافظة أبو عريش بجازان.

وأكد صاحب المحل، وهو أحد أكبر تجار الذهب، أن التحقيقات متواصلة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية.

وقال: تم إبلاغ الجهات الأمنية ، وبادرت بالدخول للمحل وأخذت البصمات، وتم عمل جرد النواقص من المحل وفق لجنة مشكلة لذات الغرض فيما اتضح أن المسروقات تقدر بنحو خمسة ملايين ريال.

وأضاف: الجهات الأمنية تعمل بجهد تشكر عليه وقد نجحت في تحديد معالم الجريمة، وتبين التفاصيل أن المتهم يمني الجنسية.


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