1158 مستفيدا ومستفيدة من حملة التعريف بالعمل الحر في الرياض

عادل الحربي(صدى):

استهدفت المرحلة الثانية من مبادرة العمل الحر التي اطلقها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مؤخراً 97 مهنة بعد إضافة 19 مهنة جديدة إلى قائمة المهن المستهدفة.

وشملت المهن (تنسيق الزهور، رسم الكاريكاتير، تصميم الصباغة والطباعة ، الديكور منزلي ، الخياطة ، صنع الحلويات، تصليح زجاج سيارات ، ميكانيكي السيارات ، الحدادة ، الدهانة ، السباك ، منظم الفعاليات ، رسام التصاميم ، الرسام التشكيلي ، ترميم الاعمال الفنية ، تشغيل المقاصف ، النحت ، تصميم الأزياء ، رسم الرسوم المتحركة ، الإشراف على حسابات التواصل ، رسم الأوتو كاد)

وأوضحت مدير إدارة شؤون المرأة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض مها المزيد أن عدد المستفيدين من الحملة التعريفية المصاحبة للمبادرة قد بلغ 1158 مواطن ومواطنة.

وأشارت المديرية، إلى أن الحملة التي شملت منطقة الرياض ومحافظاتها “الخرج والمجمعة وشقراء، استهدفت خلال الأسبوعين الماضية الجمهور الخارجي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض وجامعة المجمعة وملتقى التوظيف في جامعة لوريت للبنات بالخرج والمجمعات التجارية بشقراء والمجمعة وبعض الفعاليات العامة مثل معرض الأزياء في جامعة اليمامة في الرياض.