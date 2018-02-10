الذهب يسجل 158.78 ريال لـ ” عيار 24 ” اليوم
وصل سعر الذهب من عيار 24 خلال اليوم السبت ، إلى 158.78 ريال ، بينما سجل عيار 22 من الذهب مبلغ 145.55 ريال .
ونرصد لكم أسعار جرام الذهب لليوم ، بالريال والدولار واليورو فيما يلي :
سعر الذهب عيار 24 158.78 $42.34 €34.54
اسعار الذهب عيار 22 145.55 $38.81 €31.66
سعر الذهب عيار 21 138.94 $37.05 €30.22
سعر الذهب عيار 18 119.09 $31.75 €25.90
أسعار الذهب عيار 14 92.62 $24.70 €20.15
أسعار الذهب عيار 12 79.39 $21.17 €17.27
سعر أوقية الذهب 4,938 $1,317 €1,074
سعر الجنيه الذهب 1,111 $296.37 €241.78
سعر كيلو الذهب 158,782 $42,338 €34,539
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