إقالة شرطية من عملها بسبب ماضيها

واشنطن(صدى):

خسرت ضابطة شرطة أميركية تٌدعى ” كريسيتان هيمن ” قضيتها ، وتم إيقافها عن العمل في أحد أقسام الشرطة بولاية نيوجيرسي بذريعة أنها شاركت في أفلام جنسية قبل انضمامها إلى سلك الشرطة.

وأكد مصدر في الشرطة في تصريحات إعلامي ، أن ضباط جلسة الاستماع اتخذوا قرار إقالة هيمن البالغة من العمر 31 عاما.

ودافعت هيمن عن نفسها قائلة بانها لم تظهر عارية ولم تشارك في أي مشاهد جنسية، وأنها بسبب قلة خبرتها في الحياة آنذاك قامت بأشياء سخيفة لم تكن تدرك عواقبها.

وقبل إقالتها أوقفت تلك الشرطية عن العمل ، بعد أيام من حفل تخرجها من الأكاديمية؛ عقب اتهامها بممارسة سلوك غير أخلاقي، لأنها أخفت حقيقة مشاركتها في أفلام جنسية جرى تصويرها بين عامي 2008 و2012.