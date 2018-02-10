مذكرة تعاون تجمع بين جمعية أرفى ومركز صناعة فكر لمصلحة مصابي التصلب

سعيد العجل(صدى):

وقعت جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد مذكرة تعاون مع مركز صناعة فكر للتدريب لخدمة مرضى التصلب العصبي المتعدد، الاتفاق الذي وقعه رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى عبدالعزيز بن علي التركي، وإيمان الغامدي من مركز صناعة فكر للتدريب تم لتوحيد الرؤى والأهداف بالسعي لتحقيق رؤية الوطن 2030.

وكشف عبدالعزيز التركي رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى بأن الاتفاقية أتت انطلاقا من رؤية 2030 في محورها وطن طموح في تحمل المسؤولية، وتحقيقا للخطة الاستراتيجية للجمعية على مستوى البرامج التنموية، وبناء الشراكات مع القطاعات ذات العلاقة بدعمها للجمعيات الطموحة، في اداء رسالتها وبلوغ أهدافها، واسهاما في تكامل منظومة العمل الخيري والتنموي وستتبعها اتفاقيات أخرى في مجالات مختلفة.

وأكد التركي عزم الجمعية تعزيز ثقافة التوعية بمرض التصلب العصبي المتعدد وتقديم خدماتها للمجتمع من خلال عقد الشراكات المجتمعية مع الجهات الحكومية والخاصة.

من جانبها قالت حنان بنت أحمد الغامدي مديرة مركز صناعة فكر للتدريب: نحمد الله تعالى على توفيقه لتوقيع اتفاقية الشراكة المجتمعية مع جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد، والتي جاءت من إيماننا العميق بأهمية التدريب وأثره على الفرد والمجتمع لتحقيق رؤية الوطن ٢٠٣٠ وتشتمل هذه الاتفاقية على تقديم 80 مقعد تدريبي مجاني للمصابين على مدار العام بشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما تحوي الاتفاقية على تقديم خصم 15% للأعضاء والمتطوعين في جمعية أرفى على الدورات المعتمدة المقدمة في المركز كدعم لما يقدمونه ويبذلونه لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا.

وأضافت الغامدي قائلة شملت الاتفاقية رعاية دورتين مجانية للمصابين خلال العام الدراسي تقام في مقر مركز صناعة فكر النسائي للتدريب بحي الفردوس والذي يحتوي على قاعات تدريبية مجهزة بأعلى مستويات التدريب من فضل الله تعالى، لذا نرجو أن تصل هذه الإتفاقية لأكبر عدد من الفئة المستهدفة لتحقيق أهدافها المرسومة لها، وختاما نسال الله تعالى أن يعيننا على خدمة هذا البلد الطيب وأهله.