الأرصاد تنفي صحة هطول أمطار على المملكة الثلاثاء المقبل
أكد المتحدث الرسمي للأرصاد وحماية البيئة، حسين بن محمد القحطاني، إن هناك توقعات تشير إلى عدم هطول أمطار على جدة ومكة المكرمة يوم الثلاثاء المقبل.
وأشار ” القحطاني ” ، إلى أن كل المؤشرات تتنبأ بتعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة ، مما يؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية .
ولفت متحدث الأرصاد ، إلى أن التسجيلات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا فيما يتعلق بالأمر ، غير صحيحة وقديمة ، وإعادة نشرها يهدف فقط لإثارة التشويش والبلبلة في المجتمع .
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