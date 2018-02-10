الأرصاد تنفي صحة هطول أمطار على المملكة الثلاثاء المقبل

عادل الحربي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي للأرصاد وحماية البيئة، حسين بن محمد القحطاني، إن هناك توقعات تشير إلى عدم هطول أمطار على جدة ومكة المكرمة يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار ” القحطاني ” ، إلى أن كل المؤشرات تتنبأ بتعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة ، مما يؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية .

ولفت متحدث الأرصاد ، إلى أن التسجيلات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا فيما يتعلق بالأمر ، غير صحيحة وقديمة ، وإعادة نشرها يهدف فقط لإثارة التشويش والبلبلة في المجتمع .