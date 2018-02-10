مركز عبدالرحمن السديري الثقافي يطلق مبادرة ” دار العلوم “

سعيد العجل(صدى):

أطلق مركز عبدالرحمن السديري الثقافي مبادرة ” دار العلوم ” التي تهدف الى تجديد مكتبة دار العلوم العامة في الجوف في مشروع تعاوني دولي يشارك فيه جامعة MIT الأمريكية وجامعة الفيصل وجامعة دار الحكمة وجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل,والمعهد الملكي البريطاني للهندسة المعمارية بالخليج, اذ خصص للفائز الاول بالتصميم جائزة قدرها 50 ألف دولار امريكي.

ونظم مركز عبدالرحمن السديري الثقافي بالتعاون مع جامعة الفيصل امس مؤتمرا حول مستقبل العمارة بالمملكة بمقر الجامعة بالرياض شمل على حلقات نقاش وورش عمل متنوعة بحثت عدد من النظريات والممارسات والاتجاهات الحديثة في التصميم المستدام وافاق التصميم المعماري المستقبلية, اضافة الى حلقات نقاش ابرزها مستقبل المكتبة.

واوضح زياد السديري العضو المنتدب لمركز عبدالرحمن السديري الثقافي ان مبادرة دار العلوم تهدف الى دعم مشاركة الشباب المعماريين وتطوير الأسس والتقنيات والوظائف المعمارية المحلية والاقليمية, مشيرا الى الى المركز يسعى لمواكبة رؤية المملكة 2030 ونشر الثقافة والمعرفة ورفع مستوى الوعي لدى المواطن.

ولفت ” السديري ” الى ان مكتبة دار العلوم تسعى لمواكبة مستجدات المكتبة الرقمية وتحويل الدار من مساحة لتخزين الكتب الى مركز اجتماعي مفتوح مرن متعدد الوظائف”.

وشدد ” السديري ” على وظيفة ” المكتبة ” لها مفهوم اوسع من تقديم الكتاب او المعلومة فقط, وسوف تستمر تلك المكتبات ولكن بالمقابل يجب ان تستوعب المتغيرات وتتفاعل معها, موضحا بان ” المكتبة الرقمية ” موجودة اليوم وفي توسع, والمكتبة الورقية مثل الجامعة تؤدي وظيفة تتجاوز المعلومة.

من ناحيته, أكد د.محمد ال هيازع مدير جامعة الفيصل بالرياض على ان هذا المؤتمر والمعرض يعدان حدثاً مميزاً تستضيفه الرياض ويمكن المختصين والمهتمين وطلاب الجامعات من الاطلاع على اخر المستجدات والإبداعات في العمارة.

وقال ” ال هيازع ” ان جامعة الفيصل تقوم بجهود كبيرة نحو تطوير الفن المعماري وتستضيف المسابقات المعمارية للطلاب بهدف رفع مستوى وجودة هذا التخصص الحيوي الهام.