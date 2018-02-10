غدا.. نائب أمير الرياض يرعى مؤتمر ” مستقبل طب الطوارئ “

سعيد العجل(صدى):

يرعى صاحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الملتقى الثالث لطب الطواريء يوم غدا والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام من 11 إلى 13 من فبراير 2018، بالشراكة مع مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

وعبر رئيس الجمعية السعودية لطب الطوارئ الدكتور احمد بن محمود وزان عن عظيم شكره وتقديرة لسمو نائب امير منطقة الرياض على رعايته للمؤتمر وللفعاليات التي تقيمها الجمعية, وقال ان هذه الرعاية تؤكد الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تطوير الممارس الصحي وتطوير تحصيله المهني والعلمي ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية.

واوضح ” وزان ” ان مؤتمر هذا العام يأتي تحت عنوان ” مستقبل طب الطوارئ ” ، ويستقطب ما يزيد عن 130 من المتحدثين والخبراء في المجال من داخل المملكة وخارجها، ويعقد على هامش المؤتمر العديد من الجلسات الجانبية لمناقشة سبل التطوير والتحديث المستمر في طب الطوارئ

ولفت إلى أن محاور الملتقى تغطي مجالات عديدة منها: مستقبل طب الطوارئ في ظل رؤية المملكة، طرق، واستخدامات التكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي في مجال طب الطوارئ وخدمات التطبيب عن بعد، والكسور وإصابات الحوادث.