نيمار يعد ميسي بإقصاء ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

قرر لاعب نادي باريس سان جيرمان ، البرازيلي نيمار دا سيلفا ، أن يقصي ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا ، حيث وعد نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي بتحقيق هذه الرغبة في ذهاب وإياب دور ثمن النهائي .

ووفقًا لوسائل إعلام إسبانية ، فإن نيمار وميسي يتمتعان بعلاقة جيدة حتى الآن ، على الرغم من رحيل الأول عن صفوف برشلونة وانضمامه إلى الفرنسي ” إس جي ” خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية .

يذكر أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة ريال مدريد في الأسبوع الحالي من ذهاب دور ثمن النهائي ، ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا .